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        Elazığ'da kadına yönelik şiddete karşı özel proje

        Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği tarafından başlatılan "Kadınlarımızın Melodisi Projesi" kapsamında kadınlar, Keban'ın tarihi yerlerini gezdi. Dernek Başkanı Gülnar Karagöl, kadına yönelik şiddetin etkilerini minimize etmeyi hedeflediklerini belirterek, projenin detaylarını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:12
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        Elazığ'da kadınlara özel proje
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        Elazığ'da, İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan ve belediyenin paydaş olduğu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği tarafından başlatılan "Kadınlarımızın Melodisi Projesi" çerçevesinde etkinlikler devam ediyor.

        Proje kapsamda Dernek Başkanı Gülnar Karagöl öncülüğünde kadınlar, ilçelerin tarihi alanlarını geziyor. "Gezerek öğreniyoruz" sloganı ile gerçekleştirilen ziyaretlerde kadınlar bu kez Keban ilçesini gezerek tanıma fırsatı yakaladı.

        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, proje ve geziye ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Kadına yönelik şiddetin etkilerini minimize etmeyi hedefleyen bu projenin dört amacı var, sosyal eğitim için grup dersleri, kariyer yolculuğunda rotası olmayan kadınlarımıza şehrin ileri gelen meslek sahipleriyle rehberlik için grup toplantıları, şiddetin farkındalığını il içerisinde arttırma, ulusal-uluslararası örnek bir proje olmayı hedefleme.

        Sosyal destekle birlikte motivasyonu arttırmak için ilin ilçelerini görmemiş kadınlar ve bu durumlardan etkilenen çocuklar için il içerisinde geziler düzenlenecek. Bunun amacı ise konfor ve güvenlik sağlayarak motivasyonu arttırmak.

        Geziler kapsamında, tarih ve turistik yerleri gezme imkanına erişim sağlanmış olacak. Grup içi iletişim kabiliyeti yükselecek, geziye katılanlara yönelik grup toplantıları yapılacak ve piknik, eğlence gibi ortamlar ile motivasyonun arttırılması sağlanacak."

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        #Elazığ Haberleri
        #kadınlarımızın melodisi projesi
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