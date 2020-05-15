Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilogram yavru sazan ele geçirildi

AA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keban ve Karakaya Baraj Gölünde 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı döneminde, kaçak balık avının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor.

Ekipler son bir haftada yaptıkları denetimlerde 8 bin metre uzatma ağı ile buna takılı 800 kilogram canlı halde yavru sazanı kurtararak, yeniden baraj gölüne bıraktı.

Öte yandan alınan bir ihbar üzerine yapılan denetimde, bir pikapta kaçak avlanan 600 kilogram yavru sazan ele geçirildi, yakalanan iki kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine, Elazığ iç sularında 1 Nisan'dan başlayarak 4 ay süren av yasağı sezonunda kaçak avcılığın önüne geçmek için 7 gün 24 saat sıkı denetim uyguladıklarını belirtti.

Keban Baraj Gölü üzerindeki son bir haftalık denetimlerde 8 bin metre uzatma ağı ile 1 ton 400 kilogram kaçak avlanan balık ele geçirdiklerini ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Özellikle 1 Nisan ve 1 Temmuz arası bu balıkların üreme dönemi. Dolayısıyla bu dönemde başta balıkçılık kooperatifleri ve üyeleri olmak üzere bütün paydaş kurumların bu konuda bizimle işbirliği yapmalarını arzuluyoruz. Bu yavru balıklar suda kaldıkça önümüzdeki yıllarda balık stoklarımız git gide artacak. Ama böyle vicdansız insanlar çıkıp bunları daha büyümeden sudan çıkarırlarsa stoklarımız olumsuz etkilenecek. Herkesten bu konuda duyarlı olmasını istiyorum."

Karahan, bir daha böyle olumsuz durumlarla karşılaşmamayı umduklarını anlatarak, ekiplerin 7 gün 24 saat denetimlerini sürdürdüğünü, tespit edilen kişilere gereken idari cezaların uygulanacağını bildirdi.