Elazığ'da jandarma, şehit annesini talebi üzerine oğlunun kabrine götürdü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Ulupınar köyünde oturan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertül Tekin'in annesi Yadigar Tekin'e ziyarette bulundu.

Ziyarette Tekin, şehit oğlunun kabrine gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, şehit annesini araçla oğlunun kabrine götürdü.

Mehmetçik ile oğlunun kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden Tekin, jandarmaya teşekkürlerini iletti.