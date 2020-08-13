Elazığ'da iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, merkez Gazi Caddesi Elliler Çarşısı'ndaki Onur Sekman'a ait iş yerinden vitrinde bulunan cep telefonunu alarak kaçan zanlı E.B. polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Elliler Çarşısı'ndaki iş yerine 12 Ağustos'ta gelen şüpheli, vitrindeki cep telefonunu alarak kaçmıştı. İş yeri sahibi Onur Sekman, güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında iş yerine gelen şüphelinin vitrindeki cep telefonunu alarak kaçtığı görülmüştü.