Elazığ'da iş makinesi şarampole devrildi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, toprak kaymasının meydana geldiği Eskiköy-Hacıhüseyinler köyü yolunda çalışan Mücahit Tuğ (63) yönetimindeki iş makinesi, görevin tamamlanmasının ardından merkeze getirilmek üzere TIR'a yüklendi.

Dönüş yolunda çamura saplanan TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılması için Tuğ, iş makinesini aşağı indirmek istedi. Bu sırada iş makinesi şarampole devrildi.

TIR şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tuğ'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; jandarma ekiplerinin yardımıyla şarampolden çıkarılan Tuğ'un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.