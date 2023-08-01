Elazığ'da inşaat halindeki apartmanın çatısı yandı
Elazığ'da inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 01.08.2023 - 23:07
Doğukent Mahallesi 4661´inci Sokak´taki 5 katlı inşaat halindeki apartmanın çatısında, akşam saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.