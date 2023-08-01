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        Haberler Gündem Elazığ'da inşaat halindeki apartmanın çatısı yandı - Güncel haberler

        Elazığ'da inşaat halindeki apartmanın çatısı yandı

        Elazığ'da inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 23:07
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        İnşaat halindeki apartmanın çatısı yandı
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        Doğukent Mahallesi 4661´inci Sokak´taki 5 katlı inşaat halindeki apartmanın çatısında, akşam saatlerinde yangın çıktı.

        İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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