İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Bulvarı'nda, Tuncay K. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Tuncay K'nin kullandığı otomobil savrularak civardaki mesire alanının çitine, diğer otomobil ise refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada, her iki araçta bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.