Elazığ'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde İlhan Yuva idaresindeki 23 LU 181 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 DB 405 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralandı, araçta sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.