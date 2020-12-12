Elazığ'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar desteği

AA

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın eğitime destek olmak amacıyla başlattığı "Gönülden eğitime değer verin, bir gönüle de siz girin" isimli tablet kampanyasına destek vermek amacıyla Birevim ile Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) işbirliğiyle 63 tablet bağışlandı.

Birevim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay, BEKA Derneği Elazığ İl Başkanı Emrah Çiftçi, Şerifoğulları'nı makamında ziyaret ederek, tabletleri teslim etti.

Şerifoğulları, başlattıkları kampanyanın ihtiyaç sahibi öğrenciler için önemli olduğunu söyledi.

Kampanya ile öğrencilere desteği daha da büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Şerifoğulları, "İnanıyorum ki hemşerilerimiz bu kampanyaya gereken desteği sağlayacak. Bu gün her zamankinden daha çok birlik olma zamanıdır. Çocuklarımızın eğitim sürecine sağlayacağımız destek yarınlarımıza yapacağımız en güçlü yatırım olacaktır." dedi.

Alpay da öğrencilere destek olmaktan ötürü yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Dünyada yaşanan salgın dolayısıyla öğrencilere destek olmak için tablet bağışında bulunduklarını kaydeden Alpay, "Pandemi nedeniyle öğrencilerimiz okula gidemiyor ve uzaktan eğitim alıyor. Evinde tablet ve akıllı telefonu olmayan öğrencilerimiz ise bu imkandan faydalanamıyor. Belediyenin başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet hediye ettik." ifadelerini kullandı.