Elazığ'da hastaneye gitmemekte direnen koronavirüs şüphesi bulunan kişiyi polis ikna etti

AA

Sarayatik Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, kimlik sorgulamasını yaptıkları M.E'nin Kovid-19 belirtileri gösterdiğini fark etti. Ekipler, M.E'yi kontrol altında tutarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine koruyucu kıyafetle gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek istediği M.E, üzerinden çıkardığı kesici aletle kendisine zarar vererek direndi.Polis ekiplerinin büyük uğraşlar sonucu ikna ettiği M.E, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü.