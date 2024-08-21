Elazığ'da trafik kazası: 9 yaralı
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 21.08.2024 - 19:10 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:10
S.T. yönetimindeki hafif ticari araç, M.S.O. idaresindeki otomobil ile Elazığ-Malatya kara yolu Gözeli kavşağında çarpıştı.
Kazada 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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