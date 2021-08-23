Elazığ'da gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğünce verilen eğitimin ardından belgelerini almaya hak kazanan 32 kişiden oluşan gönüllü ekip, "Afete hazır Türkiye projesi" kapsamında Sivrice ilçesinde bulunan AFAD eğitim alanında senaryo gereği, kentte meydana gelen yıkıcı bir deprem sonrası enkaz altında kalan 2 yaralıyı kurtardı.
,AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de destek verdiği deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.
AFAD Elazığ İl Müdürü Osman Pıhtılı, burada yaptığı konuşmada, "Afete hazır Türkiye projesi" kapsamında eğitimler verdiklerini söyledi.
Olası bir afet durumunda gönüllü sayılarının artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Pıhtılı, "Bu eğitimler kapsamında Beşir Derneği, 32 kişilik bir ekiple gönüllü olarak arama kurtarma ve afetler ile ilgili eğitim aldılar. 5 gün süren bu eğitimlerde teorik ve arkasından pratik eğitimler verildi. Doğada arama kurtarma ve yangınlarla müdahale gibi eğitimler verildi. Daha sonra bugün Sivrice ilçemizde eğitim verdiğimiz gönüllülerimiz ile arama kurtarama eğitimi verdik." diye konuştu.
Afetlerin dünyanın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Pıhtılı, gönüllü ekip ile senaryoya gereği, yıkılan bir binada iki kişiyi yaralı olarak kurtardıklarını kaydetti.
Beşir Derneği Elazığ temsilcisi Burhanettin Aslan da son zamanlarda artan afetlerden dolayı kendi bünyelerinde Arama ve Kurtarma ekibi kurduklarını söyledi.
Afetin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için tedbirli olunması gerektiğin anlatan Aslan, "AFAD çok şükür Türkiye’de bu hususta yetkilidir. Bizde AFAD ile hareket ederek olası bir afette destek vermek için buradayız. Allah bize bir daha bu tür afatlar göstermesin. Ne zaman nasıl afet olacağını biz bilemiyoruz. Bu yüzden 32 kişilik bir ekip kurduk. Bu ekibimiz gerekli eğitimi aldılar. Bu eğitim çerçevesinde ekibimiz bilgi sahibi oldu." şeklinde konuştu.
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