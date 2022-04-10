Elazığ'da engelli gençten 2 gündür haber yok!

İHA

Elazığ'da, bedensel engelli Orhan Kürüm'den (29) 2 gündür haber alınamıyor.

Baskil ilçesi Koçyolu köyünde yaşayan Orhan Kürüm (29), geçen cuma günü sabah saatlerinde evinden çıktı. Akşama kadar eve dönmeyince merak eden ailesi Kürüm'e ulaşamadı. Aile kendi imkanları aramalarda genci bulamayınca jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, gencin bulunması için çalışma başlattı.

Ağabey Mesut Kürüm, kardeşinin cuma günü sabah çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını belirterek, "Bedensel engelli ve sağ ayağı topallayarak yürüyor. Aynı zamanda psikolojik olarak da iyi değildi. Saçını kazıtmış ve kirli sakallı. Üzerinde mavi pantolon ve siyah mont vardı. Jandarma ve polis tarafından şu anda aranıyor. Görenlerin haber vermesini istiyoruz" dedi.