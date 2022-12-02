Emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalışan alkollü sürücü, gözaltına alındı

DHA

Elazığ'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Otomobilden inen ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Bunun üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı. DHA'nın haberine göre; havaya açılan ateşin ardından otomobilini durdurup araçtan inen sürücü, gözaltına alındı.

Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.