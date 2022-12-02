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Elazığ'da emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalışan alkollü sürücü, gözaltına alındı

Elazığ'da alkollü sürücü, otomobiliyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne girmeye çalışınca, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Otomobilinden inen şüpheli, gözaltına alındı

Giriş: 02.12.2022 - 02:01 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalışan alkollü sürücü, gözaltına alındı
Emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalışan alkollü sürücü, gözaltına alındı
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DHA

Elazığ'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Otomobilden inen ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

Bunun üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı. DHA'nın haberine göre; havaya açılan ateşin ardından otomobilini durdurup araçtan inen sürücü, gözaltına alındı.

Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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