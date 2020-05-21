Elazığ'da depremzedelere yapılan yardımlar 545 milyon liraya ulaştı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının yaraların sarılması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda bugüne kadar depremzedelere AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce toplam 93 milyon 169 bin 669 lira nakdi yardım gerçekleştirildi.
Yapılan ayni yardımlar çerçevesinde ise afetten etkilenen vatandaşlara ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 95 bin 518 yatak, 215 bin 147 battaniye, 136 bin 62 gıda kolisi, 189 bin 764 bebek bezi ve hijyen paketi, 49 bin 512 ısıtıcı, 22 bin 323 ton kömür ve odun yardımı, 221 bin 174 giyim yardımı, 5 milyon 820 bin lira değerinde 61 bin 200 alışveriş çeki, 23 bin 986 çadır dağıtıldı.
Ayrıca elektrik tüketim desteği olarak 7 bin 969 aileye 1 milyon 189 bin 187 lira ödeme yapılırken İl Jandarma Komutanlığınca bugüne kadar 799 hanenin eşyası taşındı, 171 hanenin eşyası da depolandı. Ev taşıma ve depolama hizmetinin maliyeti 2 milyon 555 bin 600 liraya ulaştı.
Öte yandan, AFAD tarafından kiracı ve ev sahibi 14 bin 536 kişiye 62 milyon 663 bin lira, 461 esnafa 1 milyon 152 bin 500 lira yardım yapıldı.
Türk Kızılay tarafından sosyal market ve mobil hizmet araçlarıyla bin 586 aileye gıda ve çeşitli malzeme yardımı, Kızılay Elazığ Şubesince bin 880 aileye giyim, gıda kolisi ve çocuk bezi yardımında bulunuldu.
Kentte kurulan ve yerleşime açılan konteyner sayısı 2 bin 584'e ulaştı, Doğukent, Aşağı Demirtaş, Kırklar Mahallesi ve Sivrice Gölbaşı konteyner yerleşim alanlarında toplamda bin 640 aile olmak üzere 5 bin 608 kişinin barınma ihtiyacı karşılandı.
Devletin depremzedelere yaptığı ayni ve nakdi yardımların toplam tutarı ise 545 milyon liraya ulaştı.
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