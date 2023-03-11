Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Elazığ'da depremde ağır hasar alan binada kısmi çökme

Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar aldığı için tahliye edilen ve yıkım kararı alınan binanın bir kısmında çökme meydana geldi

Giriş: 11.03.2023 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da depremde ağır hasar alan binada kısmi çökme
Depremde hasar alan binada kısmi çökme
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar alan ve tahliye edilip yıkım kararı verilen 2 katlı binanın bir kısmı çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı binada ağır hasar oluştu. DHA'nın haberine göre; yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından bina tahliye edilerek, yıkım kararı verildi.

Tahliyesi biten binanın bir kısmı, dün saat 22.00 sıralarında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
BUDO'da bazı seferler iptal
BUDO'da bazı seferler iptal
Kocaeli'de silah bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kocaeli'de silah bıçaklı kavga: 3 yaralı
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp
Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.