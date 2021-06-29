Elazığ Maden ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ Maden ilçesinde, saat 06.41'de, yerin 7,15 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa bir süre önce Muğla ve İstanbul'da da deprem meydana gelmişti. Geçtiğimiz aylarda İzmir'de meydana gelen depremde birçok can kaybı yaşanmıştı.

SON DEPREMLER LİSTESİ