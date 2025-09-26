Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi sopayla yaralandı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı
Giriş: 26.09.2025 - 00:20 Güncelleme: 26.09.2025 - 00:20
Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ