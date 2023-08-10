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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da çay ocağına pompalı tüfekli saldırı: 6 yaralı

        Elazığ'da çay ocağına pompalı tüfekli saldırı: 6 yaralı

        Elazığ'da seyir halindeki araçtan çay ocağına pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 00:26
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        Çay ocağına pompalı tüfekli saldırı: 6 yaralı
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        Elazığ'da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan çay ocağına, seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda çay ocağında oturan 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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