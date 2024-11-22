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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da bowling müsabakası sona erdi | Son dakika haberleri

        Elazığ'da okullararası bowling müsabakası sona erdi

        Elazığ'da okul sporları kapsamında düzenlenen bowling müsabakalarında kazananlar belli oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:32 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:32
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        Elazığ'da bowling müsabakası sona erdi
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        Elazığ’da okul sporları kapsamında düzenlenen Bowling müsabakaları 2 kız, 4 erkek takım olmak üzere toplam 66 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan gençler A Bowling Müsabakaları, 20 Kasım'da bir alışveriş merkezinde düzenlendi.

        Müsabakaların ardından kazananlar da belli oldu.

        Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul sporları kapsamında düzenlenen bowling müsabakasına toplamda 6 takımın katılımıyla 20 kasım tarihinde gerçekleştirilip son bulmuştur. Yapılan müsabakada dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi.

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        #yerel haberler
        #Elazığ Haberleri
        #bowling
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