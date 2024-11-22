Elazığ'da bowling müsabakası sona erdi

Elazığ’da okul sporları kapsamında düzenlenen Bowling müsabakaları 2 kız, 4 erkek takım olmak üzere toplam 66 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan gençler A Bowling Müsabakaları, 20 Kasım'da bir alışveriş merkezinde düzenlendi.

Müsabakaların ardından kazananlar da belli oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul sporları kapsamında düzenlenen bowling müsabakasına toplamda 6 takımın katılımıyla 20 kasım tarihinde gerçekleştirilip son bulmuştur. Yapılan müsabakada dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi.