Elazığ'da biri kadın 2 kişi, sulama havuzunda ölü bulundu

Elazığ'da Görhan G. (51) ile Filiz D. (52), sulama havuzunda ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi.

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Üzüm bağlarının sulandığı havuzda biri kadın 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Görhan G. ve Filiz D. olduğu tespit edildi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.