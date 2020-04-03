Elazığ'da bugün Sürsürü Mahallesi'ndeki anne ve çocuğunun koranavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla oturdukları 5 katlı apartmanın karantinaya alınmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanda 1 kişide de pozitif vaka tespit edildi. Yeşilkent Sitesi'ndeki 8 katlı Gül Apartmanı'nda ikamet eden kişide koronavirüs tespit edilmesiyle bina valilik tarafından karantinaya alındı.

Kararın ardından polis ekipleri, apartmanın giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.