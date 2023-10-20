Elazığ'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Mustafa Paşa Mahallesi Kırmızı Konak Sokak'ta 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın konutlara sıçramadan söndürüldü.
Yangın esnasında korku ve panik nedeniyle rahatsızlanan bina sakini 1 kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.