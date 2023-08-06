Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Elazığ Maden'de çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 02:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde İsmail M, Taha M. ile Yasir T. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Yasir T. yanındaki bıçakla İsmail M. ile Taha M'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri Yasir T'yi gözaltına aldı.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #Son dakika haberler
        #Elazığ
        #maden
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Habertürk Anasayfa