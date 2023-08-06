Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde İsmail M, Taha M. ile Yasir T. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yasir T. yanındaki bıçakla İsmail M. ile Taha M'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri Yasir T'yi gözaltına aldı.

*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.