Elazığ'da atlı jandarma denetimi

Elazığ'da mesire alanında atlı jandarma denetimi
Elazığ'da atlı jandarma ekipleri, önleyici kolluk faaliyetlerine devam ediyor. Atlı ekip, mesire alanında denetin gerçekleştirdi
Giriş: 03.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:49
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı atlı jandarma ekibi, Cip Mesire alanında önleyici kolluk devriyesinde bulundu.
Atlı jandarma, mesire alanını kullanan vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri ve yasak olan bölgelerde ateş yakılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.
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