Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 14 kişi tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla bir haftada gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 41'i aranan, 32'si adli olay zanlısı olmak üzere 73 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 59'u serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 3 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız ve 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 4,5 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, 11 kişi hakkında fuhuş yapmaktan, 13 kişi hakkında da kumar oynamaktan yasal işlem yapıldı.