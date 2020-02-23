Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

AA'nın haberine göre, Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen ilçedeki en eski kurum binaları arasında yer alan HEM binasının ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Depremde ağır hasar olunca yıkım kararı verildi" dedi.