Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

AA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Bölgede artçılar sürerken saat 03.03'te merkez üssü yine Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler şu şekilde:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.02.01 03:16:49 39.0657 27.8233 10.7 -.- 2.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 03:14:27 39.0987 27.8307 5.0 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 03:13:06 35.0253 27.8402 9.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ 2020.02.01 03:03:48 38.4157 39.2092 1.9 -.- 4.3 4.3 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.01 03:01:03 36.4405 25.8885 8.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ 2020.02.01 02:55:01 38.9983 27.8512 17.0 -.- 1.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 02:46:37 38.4498 39.2130 24.2 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.01 02:41:32 35.0298 27.8763 5.0 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ 2020.02.01 02:41:12 39.0125 27.8692 17.2 -.- 1.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 02:39:15 39.0897 27.8322 12.9 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 02:38:44 39.0488 27.8377 4.4 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 02:32:49 38.4982 39.2972 5.9 -.- 4.8 4.6 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.01 02:29:58 39.1215 27.8262 19.0 -.- 1.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 02:17:46 35.3175 27.7612 6.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2020.02.01 02:15:09 35.0667 28.0388 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2020.02.01 02:13:39 39.0438 27.8850 11.5 -.- 1.3 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 02:11:44 39.1647 27.8365 10.3 -.- 1.7 -.- GELENBE-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 02:09:49 35.0230 27.9185 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ 2020.02.01 02:06:19 39.0112 27.8392 8.2 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 01:59:02 39.0255 27.8403 4.0 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)