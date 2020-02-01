Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
ARTÇILAR SÜRÜYOR
Bölgede artçılar sürerken saat 03.03'te merkez üssü yine Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler şu şekilde:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.02.01 03:16:49 39.0657 27.8233 10.7 -.- 2.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 03:14:27 39.0987 27.8307 5.0 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 03:13:06 35.0253 27.8402 9.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ 2020.02.01 03:03:48 38.4157 39.2092 1.9 -.- 4.3 4.3 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.01 03:01:03 36.4405 25.8885 8.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ 2020.02.01 02:55:01 38.9983 27.8512 17.0 -.- 1.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 02:46:37 38.4498 39.2130 24.2 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.01 02:41:32 35.0298 27.8763 5.0 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ 2020.02.01 02:41:12 39.0125 27.8692 17.2 -.- 1.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 02:39:15 39.0897 27.8322 12.9 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 02:38:44 39.0488 27.8377 4.4 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 02:32:49 38.4982 39.2972 5.9 -.- 4.8 4.6 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.01 02:29:58 39.1215 27.8262 19.0 -.- 1.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 02:17:46 35.3175 27.7612 6.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2020.02.01 02:15:09 35.0667 28.0388 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2020.02.01 02:13:39 39.0438 27.8850 11.5 -.- 1.3 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 02:11:44 39.1647 27.8365 10.3 -.- 1.7 -.- GELENBE-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.01 02:09:49 35.0230 27.9185 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ 2020.02.01 02:06:19 39.0112 27.8392 8.2 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.02.01 01:59:02 39.0255 27.8403 4.0 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!