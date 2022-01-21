Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ Valiliği, meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini ve tarama işlemlerinin sürdürdüğünü bildirdi.

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