Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Çevre Elazığ'da 2.5 ton balığa el konuldu

Elazığ'da kaçak avlanılan 2,5 ton balık ele geçirildi

Elazığ'da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde Keban Baraj Gölü'nden avlandığı tespit edilen 2.5 ton balık ele geçirildi. Balıklara el koyan ekipler, yasağı ihlal edip kaçak avcılık yapan kişiye idari para cezası uyguladı

Giriş: 27.04.2023 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da 2.5 ton balığa el konuldu
İHA

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ile İçme Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kaçak avcılar yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekiplerin ortak çalışmasında, su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde Keban Baraj Gölü'nden avlanan 2.5 ton balık, nakli esnasında yakalandı. Balıklara el konulurken, kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Olaya ilişkin açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, "Yakalanan balıkların çoğu dişi. Bu balıkların kilo başına 300-400 bin yumurta bıraktığını düşünürsek Keban Barajı'nın gelecekteki balık üretimi için çok büyük bir kayıp. Bu nedenle yasaklara uymak önemlidir. 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek av yasağı boyunca baraj, göl, gölet gibi iç su kaynaklarında, nakil güzergahı üzerinde, satış ve toplu tüketim yerinde denetimlere devam edilecektir" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaşlı adam hayatını kaybetti
Yaşlı adam hayatını kaybetti
Elazığ'da istinat duvarı çöktü
Elazığ'da istinat duvarı çöktü
Sandık görevlileri ne zaman belli olacak?
Sandık görevlileri ne zaman belli olacak?
Altun: Cumhurbaşkanımız sağlıklı bir şekilde görevinin başında
Altun: Cumhurbaşkanımız sağlıklı bir şekilde görevinin başında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.