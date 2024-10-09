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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da 22 kaçak avcı yakalandı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da yakalanan 22 kaçak avcıya idari işlem

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanmaya yönelik denetimlerinde 22 kişiye idari işlem uyguladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:20
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        Elazığ'da 22 kaçak avcı yakalandı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

        Ekiplerin Elazığ genelindeki denetimlerinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

        Bir adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve akünün de ele geçirildiği av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

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        #yerel haberler
        #Elazığ Haberleri
        #kaçak avcı
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