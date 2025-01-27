Elazığ'da 20 milyon yavru alabalık üretildi

Elazığ'da geçen yıl 20 milyon yavru alabalık üretildi
Elazığ'da 2024 yılında 20 milyon yavru alabalık üretildi. Üretilen balıklar bölgede 16 ilin iç sularına ve Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine gönderildi
Giriş: 27.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:49
Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde geçen yıl 20 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleştirildi.
Üretilen balıklar bölgede 16 ilin iç sularına ve Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine gönderildi.
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