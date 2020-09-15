Elazığ'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tunceli'den Elazığ'a kaçak sigara getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelisinin Z.K. olduğunu tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Pertek'ten Elazığ'a gelen Z.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aracın "zula" tabir edilen gizli bölmelerine yerleştirilmiş 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.