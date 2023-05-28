Elazığ Seçim Sonuçları 2023: Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Elazığ başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Elazığ Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Elazığ seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Elazığ Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 81.84 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98.2 oldu. Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 239.655 oyla yüzde 70.31 - Kemal Kılıçdaroğlu: 101.211 oyla yüzde 29.69 aldı.

Elazığ 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 239.655 oyla yüzde 70.31

Kemal Kılıçdaroğlu: 101.211 oyla yüzde 29.69

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 242.098 oyla yüzde 67.18 - Kemal Kılıçdaroğlu: 101.764 oyla yüzde 28.24 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Recep Tayyip Erdoğan: 239.655 oyla yüzde 70.31Kemal Kılıçdaroğlu: 101.211 oyla yüzde 29.69