Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yakınında bulunan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Başkan Şerifoğulları'na da Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 39 yaşındaki Başkan Şerifoğulları'nın hastanede başlatılan tedavisinin ardından 14 gün evinde karantina altında kalacağı belirtildi.

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