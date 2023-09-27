Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropol ziyarete açılacak

Burası, biraz da kişilerin ekonomik sınıfına hitap eden bir yer. Halihazırda pek çok mezar korunabilmiş durumda. Çok farklı tipolojideki mezarı barındırdığı için burası turizme açıldığında büyük potansiyele sahip olacak ve bölgenin tanıtımı açısından önemli olacak.