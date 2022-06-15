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El yapımı patlayıcı ile kazı yaparken yakalandılar

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 kişi, el yapımı patlayıcı ile 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde çukur açtı. Şüpheliler jandarma tarafından kazıya devam ederken suçüstü yakalandı. Olay yerinde 5 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi

15.06.2022 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bursa'da el yapımı patlayıcı ile kazıya suçüstü
El yapımı patlayıcı ile kazıya suçüstü
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İHA

Bursa'da, el yapımı patlayıcı ile çukur açarak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. El yapımı patlayıcı ile 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde çukur açarak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde H.K., H.T., ve İ.G. oldukları tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin yanlarında getirdikleri 5 kilogram amonyum nitrat, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet merdiven, 1 adet çapa, 1 adet manivela çubuğu, 1 adet keser, 3 adet demir çubuk, 1 adet testere ve 7 metre kablo ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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