ALTIN FİYATLARI 13 Nisan Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları dün olduğu gibi bugün de değer artışını sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. Öte yandan Cumhuriyet altını ve Ata Altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da haberimizde yer alıyor. İşte 13 Nisan altın fiyatları...

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