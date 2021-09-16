El Salvador’da Bitcoin protestoları

AFP Bir protestocunun elindeki dövizde "Bitcoin'e hayır" ifadesi yer alıyordu

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce protestocu Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesine karşı sokaktaydı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, kripto para birimi sayesinde ülke dışındaki El Salvadorluların ülkedeki akrabalarına para göndermesinin kolaylaşacağını söylüyor.

Bu plana karşı çıkanlar ise Bitcoin'in istikrarsızlık ve enflasyona yol açacağını öne sürüyor.

Bazı protestocular ATM benzeri Bitcoin otomatlarını yakarken bazıları da ellerinde "Diktatör Bukele" dövizleri taşıdı.

Geçen hafta Bitcoin'i ABD dolarının yanında resmi para birimi olarak kabul etmeye karar veren ülke, bu alanda bir ilke imza atmıştı.

- AFP Bitcoin ATM'Sini yakan protestocular

Getty Images Protestocular Bukele'nin otoriter olduğunu söylüyor

Ülkenin bağımsızlığının 200 yıl dönümünde başkent San Salvador'da bir araya gelen göstericiler, anayasa bağlılık çağrısında bulundu, Bukele'nin otoriterleşmesini eleştirdi.

Bukele bir süre önce, anayasadaki süre sınırlamasına rağmen ikinci kez başkanlığa aday olmasını sağlayan yargı üzerindeki kontrolünü artırmıştı.

Fakat Bukele'nin halk desteği de yüksek.

Son dönemde bir gazete için yapılan bir ankette, başkanlığının yüzde 85 oranında onaylandığı görülmüştü.