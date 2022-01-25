Nayib Bukele'den yeni Türkçe mesaj

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele geçtiğimiz hafta Türkiye'ye ziyarette bulunmuş ve sık sık sosyal medyadan Türkçe paylaşımlar gerçekleştirmişti.

Türkiye ziyaretinden oldukça keyif aldığını sık sık ifade eden Bukele, Twitter hesabından ziyarete ilişkin bir video paylaştı. Bukele video paylaşımında Türkçe "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadelerini kullandı.