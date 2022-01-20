El Salvador lideri Nayib Bukele Ankara'da

Eylül ayında Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador’un Devlet Başkanı Bukele, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Bukele'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası Cumhrurbaşkanı Erdoğan, Bukele ile baş başa görüşecek. Heyetlerarası görüşmenin ardından ise imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.