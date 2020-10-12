El Salvador'da silahlı saldırı: 6 ölü

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BBC'nin haberine göre, El Salvador'un başkenti San Salvador'da silahlı saldırganlar, bir barda alkol alıp domino oynayan kişilere ateş açtı.

Saldırganların açtığı ateş sonucu bar sahibinin de aralarında bulunduğu 19 ile 63 yaşları arasındaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Barın karşısında bir araba hurdalığında çalışan bir kişi de silah seslerinden kaçarken saldırganlar tarafından öldürüldü.

Görgü şahitleri, bara giren saldırganların hiçbir şey söylemeden yakın mesafeden ateş ettiğini ifade etti.

Dünyada en çok cinayetin işlendiği ülkelerden olan El Salvador'da pazar günü şiddet olayları nedeniyle 13 kişi öldü.

Yerel medyada geçen yıl yer alan ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlerde, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 100 binde 62’lik cinayet oranı ile Latin Amerika'da en fazla cinayet işlenen ülke olduğu belirtilmişti.