Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. El Salvador'da koronavirüs tehlikesiyle ertelenen liglerin tescil edilmesine karar verildi. 22 hafta olarak oynanan ligde 11 maç geride kalmışken zirvede rakibinin 1 puan önünde bulunan Once Deportivo şampiyon oldu.

Daha önce Yeni Zelanda'da da lig ertelenmiş ve daha sonra Adelaide United şampiyon ilan edilmişti.