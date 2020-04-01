El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını, hastanın ülkeye ABD'den gelen 60 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.

Halka evde kalma çağrısı yapan Bukele, hayatını kaybeden hastanın yakınları ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Kovid-19, şu ana kadar 32 kişide görüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!