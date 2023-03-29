El Salvador açıklarında 1,2 ton kokain ele geçirildi

AA

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinden 520 deniz mil mesafede 1,2 ton kokain ele geçirdiklerini söyledi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bukele, Kolombiya uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Gözaltına alınan 3 Kolombiyalının fotoğrafları deniz kuvvetlerimize ulaştı. 1,2 ton kokain içerdiği tahmin ediliyor.

Kokainin yakalandığı deniz koordinatlarını paylaşan Bukele, mevkidaşı Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ismini etiketleyerek, imalı bir dokundurmada bulundu.

AA'nın haberine göre, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Bukele'nin ismine değinmeden Twitter hesabındaki paylaşımında, kokainin Kolombiya donanmasının iş birliği sayesinde yakalandığını vurgulayarak, "Donanmanın istihbaratı ve yardımı vesilesiyle El Salvador yakınlarında bir buçuk ton daha kokain ele geçirildi." dedi.

İKİ LİDER ARASINDA SÖZ DÜELLOSU

Kişisel sosyal medya hesaplarından birbirlerini etiketleyerek hedef alan iki lider, El Salvador'da yer alan ve Amerika kıtasının mega hapishanesi olarak nitelendirilen cezaevi nedeniyle birbirlerini suçlamıştı.

Başkent Bogota'daki bir üniversitede 2 Mart'ta konuşan Petro, "El Salvador'daki toplama kampının gençlerle dolu olduğunu sosyal medyada bulunan görüntülerde görebilirsiniz. Binlercesi hapishanede. İnsanın içini ürpertiyor." demişti.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, 10 Mart'taki açıklamasında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun "El Salvador takıntısı" olduğunu söylemişti.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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