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        Haberler Gündem 3. Sayfa El frenini çekmeyi unuttu, son anda kurtuldu

        El frenini çekmeyi unuttu, son anda kurtuldu

        Gümüşhane'de, akşam saatlerinde alışveriş yapmak için cipini yol kenarına çeken Fatih Ataman, el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. El freni çekilmeyen cip 10 metreden uçtu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 20:44 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:49
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        El frenini çekmeyi unuttu! O anlar kamerada
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        Gümüşhane’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, yokuş aşağı hareket ederek 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü.

        Kaza güvenlik kameralarına yansırken, aracı durdurmaya çalışan sürücü aşağı düşmekten son anda kurtuldu.

        Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde alışveriş yapmak için cipini yol kenarına çeken Fatih Ataman, el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. El freni çekilmeyen cip hareket etmeye başladı.

        SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU

        Durumu fark eden sürücünün çabalarına rağmen cip 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, sürücünün duvardan aşağıya düşmekten son anda kurtulduğu görüldü.

        Fatih Ataman aracı durdurmaya çalıştığını söyleyerek, “El frenini çektim geldim, sonra araba kendini bırakmış. Yaklaşık bir 10 metreden düştü” dedi.

        CANA ZARAR GELMEDİ

        Görgü tanığı Turgut Şanlıtürk’te kazanın gerçekleştiği bölgede kimsenin olmamasının muhtemel bir faciayı engellediğini ifade ederek, “Arkadaş el frenini çekmeyi unutmuş, arabanın bir anda yürüdüğünü ve aşağı uçtuğunu gördüm. Çok şükür orada kimse yoktu, cana zarar gelmediği için mutluyum” diye konuştu.

        Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören araç yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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