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El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında can verdi

Samsun'da, park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu traktörü yaşlı adamın sonu oldu. Takoz koymak için aşağı indiği sırada traktörün üzerinden geçtiği yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 18.12.2022 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
El frenini çekmeyi unuttu, canından oldu
İHA

Samsun'da, park ettiği traktörünün el frenini çekmeyi unutan Necip Yolcu (68) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ladik ilçesi Küçükkızoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Yolcu, evinin önüne park ettiği traktörü çalışır haldeyken aşağı inip takoz koymak istedi. Yaşlı adam, bir anda el freni çekmeyi unuttuğu traktörün altında kaldı.

Necip Yolcu'nun üzerinden geçen traktör, park halindeki otomobile çarpıp durdu. Kazada ağır yaralanan 5 çocuk babası Necip Yolcu, ambulansla Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolcu, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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