El frenini çekmeyi unuttu, canından oldu

Samsun'da, park ettiği traktörünün el frenini çekmeyi unutan Necip Yolcu (68) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ladik ilçesi Küçükkızoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Yolcu, evinin önüne park ettiği traktörü çalışır haldeyken aşağı inip takoz koymak istedi. Yaşlı adam, bir anda el freni çekmeyi unuttuğu traktörün altında kaldı.

Necip Yolcu'nun üzerinden geçen traktör, park halindeki otomobile çarpıp durdu. Kazada ağır yaralanan 5 çocuk babası Necip Yolcu, ambulansla Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolcu, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.