Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da el freni boşalan araç, 150 metrelik yokuştan yuvarlandı - Güncel Haberler

Sakarya'da el freni boşalan araç, 150 metrelik yokuştan uçuruma yuvarlandı

Sakarya'da, park halindeyken el freninin boşaldığı belirtilen panelvan, yaklaşık 150 metrelik yokuşta ilerledikten sonra uçuruma yuvarlandı. Olayda çevrede kimsenin olmaması ve aracın boş olması faciayı önledi

Giriş: 06.01.2023 - 19:17 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da el freni boşalan araç, 150 metrelik yokuştan yuvarlandı - Güncel Haberler
AA

Sakarya'da, park halindeyken el freni boşalan panelvan uçuruma yuvarlandı..

Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi 918. Sokak'ta meydana gelen olayda, K.U., inşaat malzemesi yüklü panelvan aracını sokak üzerinde yokuşa park etti.

150 METRELİK YOKUŞTA İLERLEDİ

El freninin boşalmasıyla bir anda hareket ettiği belirtilen araç, yaklaşık 150 metrelik yokuşta ilerledikten sonra metruk bir binanın beton zemininden uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta hasar oluştu. Olayda çevrede kimsenin olmaması ve aracın boş olması faciayı önledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
15 aylık Hicran bebeğin kahreden ölümü
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı
Arnavutköy'de patlayan trafo alev alev yandı
Arnavutköy'de patlayan trafo alev alev yandı
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 8 gözaltı kararı
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 8 gözaltı kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.