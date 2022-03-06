El-Ezher'den Ukrayna için çağrı

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Şeyhi Tayyib, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin Facebook hesabından Arapça, İngilizce ve Rusça açıklama yayımladı.

Ukraynalıların güvenlik arayışı içinde evlerini terk etmesinin, insanlık için bir sınav olduğunu vurgulayan Tayyib, açıklamasında şunları kaydetti:

“Uluslararası toplumu Ukrayna’ya yapılan insani yardımları artırmaya ve savaşın son bulması için daha çok çaba sarf etmeye çağırıyorum. Allah'tan bu sürecin hızlanmasını ve bu masum insanların sağ salim evlerine dönmesini diliyorum.”

Ezher Kurumu Şeyhi Tayyib, daha önce de Rusya ve Ukrayna'yı "itidalli olmaya ve anlaşmazlığa diyalog yoluyla çözüm bulmaya" çağırmış