El emeklerini satarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ihtiyacını karşıladı - ÇANKIRI

Zehre Yenigürbüz, Aşağıçavuş köyündeki bahçelerinde yetiştirdiği ürünlerle salça, tarhana ve erişte gibi ürünler yapıp satarak her yıl öğrencilere destek veriyordu.Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan bazı öğrencilerin tablet ihtiyacı olduğunu duyan Yenigürbüz, yaptığı ürünleri tanıdıkları vasıtasıyla satarak üç tane tablet aldı.Aldığı tabletleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim eden Yenigürbüz, tablet ihtiyacı olan üç öğrencinin ihtiyacını karşıladı.
- "Öğrencilerin eğitim alması benim için çok önemli"
Zehre Yenigürbüz, AA muhabirine, eşinin üniversite öğrencilerine burs verdiğinin kendisinin de öğrencilere faydalı olabilmek için el emeğiyle yaptığı ürünleri satmaya başladığını söyledi.Evinde yaptığı, salça, tarhana, erişte gibi ürünleri satarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduğunu anlatan Yenigürbüz, "Bunu aslında devletimiz yapıyor. Biz de her şeyi devletten beklemek olmaz diye böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu dönemde yapılacak en güzel yardımın çocuklara eğitim için yapılacağını düşündük." diye konuştu.
Haftada bir gününü ürünleri yapmak için ayırdığını anlatan Yenigürbüz, " Çok güzel bir duygu bu. Öğrencileri mutlu edebilirsek ben de mutlu olurum. Öğrencilerin eğitim alması benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
- Yardımların en anlamlısı eğitime yapılandır
Zehra Yenigürbüz'ün eşi Ethem Yenigürbüz de insanlık olarak zor bir dönemden geçildiğini kaydetti.Salgın dolayısıyla evde eğitime katılan öğrencilerin teknik malzemelere ihtiyaç duyduğunun altını çizen Ethem Yenigürbüz, "Bu manada eşimin düşünmüş olduğu bu yardım çalışması çok anlamlı. Ben de kendisini takdir ediyorum. Bu sıkıntılı dönemde imkanı olan tüm vatandaşlarımızın taşın altına elini sokarak devletimize, milletimize destek olmasının önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Eşinin geçmiş yıllarda da eğitime destek verdiğini anlatan Yengürbüz, şöyle konuştu
:"Kendi kimseye duyurmadan bu çalışmaları yapıyordu. Ancak bu dönemde belki insanlara örnek olması düşüncesiyle, bir fikir vermesi, farklı bir yardım algısı oluşturulması anlamında böyle bir şeye girişildi. Çok güzel ve anlamlı yardım olduğunu düşünüyorum. Eğitime yapılan yardımın yapılabilecek yardımların en anlamlısı olduğunu düşünüyorum."
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